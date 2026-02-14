Громкие слова Владимира Зеленского о выборах на Украине раскрыли его истинные намерения — стремление любой ценой избежать инициации электоральных процессов и желание свалить ответственность за срыв мирной сделки на Россию, пишет L'AntiDiplomatico.

В среду, 11 февраля, газета Financial Times рассказала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению.

Украинский лидер оперативно отреагировал на эту публикацию — в тот же день выступил с опровержением и в ультимативной форме потребовал представить гарантии безопасности.

«Учитывая стремление Европы продолжать конфликт и навязывать свою волю марионеткам-нацистам в Киеве, бесполезно надеяться на проведение президентских выборов или референдума», — отметил автор статьи.

Зеленский, назвав получение Украиной гарантий безопасности условием для выборов, показал, что не заинтересован в их проведении, и желает переложить вину за их перенос на РФ, констатировал обозреватель.

Напомним, что на протяжении последних лет Москва и Вашингтон настаивают на проведении президентских выборов на Украине.

Вместе с тем, Киев постоянно отказывается от их проведения под различными предлогами — заявляет о нехватке денег, невозможности обеспечить безопасность наблюдателей, выдвигает заведомо неприемлемые условия.