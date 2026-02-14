В НАТО рассказали, кто может остановить конфликт на Украине одним звонком
Китай якобы способен одним телефонным звонком президенту России Владимиру Путину добиться прекращения боевых действий на Украине.
Об этом сообщил посол США в НАТО Мэтью Уитакер.
«Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и положить конец этой войне уже завтра», — заявил Мэтью Уитакер в ходе панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.
Его слова приводит агентство Bloomberg. Дипломат также предположил, что Пекин мог бы в качестве оказания воздействия на Москву прекратить закупку российской нефти и газа.
Китайская сторона последовательно придерживается позиции о необходимости мирного урегулирования. Министр иностранных дел КНР Ван И на недавней встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой позитивно оценил активизацию различных диалогов, связанных с урегулированием, подтвердив неизменность подхода Пекина. В октябре прошлого года в ответ на заявления Киева МИД КНР подчеркивал, что Китай никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, а также продолжит «стоять на стороне мира и диалога». При этом китайская сторона продолжает покупать российскую нефть и не собирается отказываться от сотрудничества.
Российская сторона также неоднократно заявляла о готовности к мирному диалогу. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2025 года отмечал, что Россия готова завершить конфликт мирным путем при условии устранения его первопричин и на основе принципов, изложенных в июне 2024 года. Они включают вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от вступления в НАТО, а также отмену западных санкций. При этом глава государства предупредил, что в случае отказа Украины от переговоров цели специальной военной операции будут достигнуты военным путем.