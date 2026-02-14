Китай якобы способен одним телефонным звонком президенту России Владимиру Путину добиться прекращения боевых действий на Украине.

Об этом сообщил посол США в НАТО Мэтью Уитакер.

«Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и положить конец этой войне уже завтра», — заявил Мэтью Уитакер в ходе панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Его слова приводит агентство Bloomberg. Дипломат также предположил, что Пекин мог бы в качестве оказания воздействия на Москву прекратить закупку российской нефти и газа.

Китайская сторона последовательно придерживается позиции о необходимости мирного урегулирования. Министр иностранных дел КНР Ван И на недавней встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой позитивно оценил активизацию различных диалогов, связанных с урегулированием, подтвердив неизменность подхода Пекина. В октябре прошлого года в ответ на заявления Киева МИД КНР подчеркивал, что Китай никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, а также продолжит «стоять на стороне мира и диалога». При этом китайская сторона продолжает покупать российскую нефть и не собирается отказываться от сотрудничества.

Российская сторона также неоднократно заявляла о готовности к мирному диалогу. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2025 года отмечал, что Россия готова завершить конфликт мирным путем при условии устранения его первопричин и на основе принципов, изложенных в июне 2024 года. Они включают вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от вступления в НАТО, а также отмену западных санкций. При этом глава государства предупредил, что в случае отказа Украины от переговоров цели специальной военной операции будут достигнуты военным путем.