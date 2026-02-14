В США начался частичный шатдаун структур Министерства внутренней безопасности

В структурах Министерства внутренней безопасности США начался частичный шатдаун из-за приостановки финансирования.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Значительная часть Министерства внутренней безопасности исчерпала средства в субботу (14 февраля. — RT) утром после того, как переговоры между Белым домом и демократами в конгрессе по вопросу новых ограничений для федеральных иммиграционных агентов зашли в тупик», — говорится в материале.

Шатдаун охватил около 13% федеральных гражданских государственных служащих. Большинству сотрудников МВБ, которых коснулись ограничения, придётся продолжать исполнение обязанностей без получения заработной платы до разрешения ситуации.

Ранее лидер демократов в сенате США Чак Шумер пообещал заблокировать масштабный бюджетный пакет, если из него не исключат финансирование Министерства внутренней безопасности.

28 января аналитики подсчитали, что каждая неделя приостановки работы правительства обходится ВВП США в $2 млрд.