В Венгрии предостерегли от быстрого приема Украины в ЕС

Быстрый прием Украины в состав Европейского союза может привести к прямому военному столкновению с Россией и нанести серьезный ущерб европейской экономике. Об этом немецкой газете Berliner Zeitung заявили источники в правительстве Венгрии на фоне разногласий премьера Виктора Орбана и украинского президента Владимира Зеленского.

После сообщений о том, что чиновники Европейского союза изучают модели предоставления Украине частичных прав еще до завершения всех реформ, тем самым обходя право вето Венгрии, Орбан заявил, что это открытое объявление войны Венгрии.

ERR: ЕС намерен пересмотреть процедуру вступления стран из-за Украины

Газета отмечает, что настроение в отношениях между Будапештом и Киевом становится все более жестким. Причиной напряженности может быть требование Зеленского, чтобы Украина была «технически готова» к вступлению в Евросоюз к 2027 году, продолжил автор.

Ранее Орбан резко критиковал Зеленского по вопросу вступления Украины в Евросоюз, обостряя конфликт.