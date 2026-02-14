На Западе предупредили Мерца о непредсказуемых последствиях после его заявления о России
Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Германии Фридриха Мерца о непредсказуемых последствиях после его заявления о России.
Так западный политик прокомментировал слова канцлера о том, что конфликт на Украине якобы завершится, когда Россия будет истощена в экономическом или военном плане.
На Западе раскритиковали президента Финляндии после слов о поражении России
Мема призвал Германию перестать вооружать Киев.
Ранее канцлер ФРГ заявил, что мир вступил в новую эпоху великих держав. По мнению Мерца, «самым ярким проявлением этой тенденции» является начало украинского конфликта.