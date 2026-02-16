Раскрыты подробности о перелете делегации России на переговоры по Украине в Женеве

Швейцария обязалась обеспечить безопасный пролет российской делегации на переговоры по украинскому урегулированию в Женеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. На этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

США могут выйти из переговоров по Украине

Кроме того, стало известно, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие в переговорах с Россией и Украиной в Женеве.