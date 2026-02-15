Переговоры России, США и Украины пройдут 17-18 февраля в Женеве

Новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта пройдет в Женеве с 17 по 18 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Встреча пройдет в трехстороннем формате с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

"Очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится также в трехстороннем российско-американо-украинском формате 17-18 февраля в Женеве", - сказал представитель Кремля журналистам. По его словам, выбор Женевы обусловлен удобством этого города для всех сторон. "Место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трех сторон", - сказал он.

Ранее Мединский участвовал в переговорах с Украиной весной и летом прошлого года в Стамбуле, также возглавляя российскую делегацию.

Глава госдепартамента США Марко Рубио в свою очередь сообщил, что от Вашингтона в переговорах примут участие спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. А в Киеве заявили, что украинская делегация уже начала подготовку к этой встрече. Об этом сообщил секретарь украинского совета нацбезопасности обороны Рустем Умеров.

К этому моменту прошло уже два раунда переговоров: первый состоялся 23-24 января, второй - 4-5 февраля. Встречи проходили в Абу-Даби. Ранее переговорную группу РФ возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.