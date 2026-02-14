Пентагон использовал ИИ для захвата Мадуро

Вооруженные силы США использовали программу искусственного интеллекта (ИИ) Claude в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

«Модель искусственного интеллекта Claude от компании Anthropic использовалась в операции американских военных по захвату бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что подчеркивает растущую популярность моделей ИИ в Пентагоне», — пишет издание.

Как отмечается, правила Claude, установленные компанией Anthropic, запрещают его использование ИИ «для содействия насилию, разработки оружия или проведения слежки». При этом модель использовалась в миссии по захвату президента Венесуэлы и его жены, которая включала бомбардировку нескольких объектов в Каракасе.

3 января ВС США нанесли по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса серию ударов. Глава Белого дома после этого заявил о захвате лидера южноамериканской республики Николаса Мадуро.

