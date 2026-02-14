СМИ: Стубб оказался в центре скандала на Мюнхенской конференции

Президент Финляндии Александр Стубб вступил в словесную перепалку с генеральным директором Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалой в ходе панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщается в публикации финской газеты Ilta-Sanomat.

Стубб резко отреагировал на замечание Оконджо-Ивеалы относительно небольших габаритов Финляндии, перейдя при этом на личные выпады и указав на собственный рост, составляющий 190 сантиметров.

На Западе раскритиковали президента Финляндии после слов о поражении России

По мнению автора материала, чувствительность Стубба могла быть вызвана высказыванием Оконджо-Ивеалы о причислении Финляндии к категории «малых и средних государств, не обладающих статусом глобальной державы».

В публикации также пояснялось, что под понятием «средняя держава» подразумевается государство, которое, не являясь мировой сверхдержавой, тем не менее располагает значительным влиянием и занимает важное место в системе международных отношений.