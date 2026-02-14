$77.1991.56

Экс-глава МИД Украины раскрыл действия Украины в случае выхода Трампа из переговоров

Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко в эфире телеканала НТА раскрыл действия Киева в случае выхода президента США Дональда Трампа из переговоров.

«Что произойдет, если он скажет, что "у меня нет больше интереса?" Ну, мы будем покупать американское оружие, покупать европейское оружие, производить свое оружие вместе с европейскими партнерами», — сказал дипломат.

Он добавил, что американское оружейное лобби вряд ли позволит Трампу отказать Киеву в продаже оружия и передаче разведданных. По мнению Огрызко, в таком случае разговор с президентом пойдет на повышенных тонах, поскольку это напрямую коснется доходом производителей вооружений.

Ранее сообщалось, что Трамп может покинуть переговоры уже в ближайшие недели. Политик намерен возложить вину за провал дипломатии на Украину или Россию, или сразу на обе стороны.