ERR: ЕС намерен пересмотреть процедуру вступления стран из-за Украины

Евросоюз может пересмотреть процедуру вступления стран из-за стремления Украины. Изначально страна может стать членом союза с некоторыми ограничениями. Об этом заявила комиссар по вопросам расширения Марта Кос.

«Нам необходимо обсудить внутри Европейского союза и со всеми государствами-членами, как преодолеть разрыв между нынешним длительным процессом вступления, сопряженным со множеством требований и геополитических потребностей, и нынешним историческим моментом», — поделилась Кос. Ее слова приводит издание ERR.

Названы последствия для Европы от частичного членства Украины в ЕС

В структурах Европейского союза в непубличном формате уже обсуждался механизм предоставления Украине отдельных элементов статуса государства-члена без ее фактического вступления в организацию. Рассматривается вариант включения украинской тематики в возможное будущее мирное соглашение за счет предложения Киеву не полноценных гарантий безопасности, а ограниченного доступа к отдельным преимуществам, связанным с членством в ЕС, и определенной форме «защиты», которая ассоциируется с членским статусом, но юридически таковым не является. Об этом сообщал телеканал «Царьград».