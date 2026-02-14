Генсек НАТО: США еще нескоро выведут свои силы из Европы

Генеральный секретарь НАТО полагает, что Соединённые Штаты в ближайшее время не планируют выводить свои вооружённые формирования из Европы.

Рютте: американские военные подразделения ещё продолжительное время останутся на европейском континенте.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение, что Соединённые Штаты не собираются в обозримой перспективе выводить свои вооружённые силы из Европы, подчеркнув при этом отсутствие реальной альтернативы американскому ядерному щиту.

В интервью американскому телеканалу PBS Рютте заявил, что на возможное изменение текущей ситуации потребуется немало времени, добавив, что ядерный щит Соединённых Штатов остаётся основным гарантом безопасности и свободы европейских государств, а в долгосрочной перспективе значительное военное присутствие Америки, включая компонент обычных вооружений, будет сохраняться на континенте.

Постоянный представитель Соединённых Штатов при НАТО Мэттью Уитакер в понедельник сообщил, что Вашингтон в перспективе намерен оставить европейским партнёрам исключительно ядерный щит, в то время как обеспечение обычной обороны континента должно лечь на плечи самих европейских стран, при этом дипломат провёл параллель между европейскими союзниками по альянсу и детьми, которым пришло время перестать зависеть от родителя в лице Соединённых Штатов.