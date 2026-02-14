В то время как мировые лидеры собирались в отеле «Байеришер Хоф» на Мюнхенскую конференцию по безопасности, у главного контрольно-пропускного пункта, ведущего на оцепленную территорию, состоялась одиночная акция протеста. Корреспондент РИА Новости заметил женщину, державшую в руках плакат с надписями, адресованными будущему канцлеру Фридриху Мерцу. На одной стороне картонного листа значилось: «Мерц равно Таурус равно война с Россией», оборотная гласила: «Где легитимный президент Украины?».

Горожанка, свободно говорящая как на немецком, так и на русском, объяснила журналистам, что стоит здесь уже не первый год. Ее главные требования неизменны: прекратить вооружение киевского режима и не допустить передачи крылатых ракет Taurus, способных наносить удары в глубину территории. Женщина упомянула, что завод-изготовитель этих ракет находится в деревне Штробенхаузен, где местные жители также регулярно выражают свой протест.

По словам участницы акции, с приходом нового правительства во главе с Фридрихом Мерцем ситуация лишь обострилась, а реальных шагов к миру она не видит. «Народ категорически не хочет войны. Ни немцы, никто. Особенно немцы. Надо что-то делать против этого. И в демонстрациях участвовать», подчеркнула она. Пикетчица сообщила, что в субботу в баварской столице запланировано несколько масштабных манифестаций, где соберутся единомышленники, выступающие против оружейных поставок на Украину. «Мы очень болеем за Россию, и немцы тоже нас поддерживают», добавила женщина, объясняя мотивы своего гражданского поступка.