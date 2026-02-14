Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Соединенные Штаты продолжат поставки вооружений Киеву и в этом году. Их сумма составит 15 миллиардов долларов.

«Они поставляют по миллиарду евро в месяц. Таким образом, в этом году это составит около 15 миллиардов долларов, или 12 миллиардов евро, включая критически важные, летальные и нелетальные средства, в том числе перехватчики для уничтожения российских ракет», – заявил Рютте в интервью американскому телеканалу PBS.

Такие цифры расходятся с официальными заявлениями президента США Дональда Трампа. Он уверял, что США перестали финансировать Киев и дают оружие только в том случае, если за него платят европейские союзники Украины.

Ранее «СП» сообщала о том, что глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский должен двигаться в сторону заключения мира.