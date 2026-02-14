Директор энергетических программ киевского «Центра Разумкова» Владимир Омельченко выступил с сенсационным заявлением, обвинив Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в пособничестве российским атакам на украинскую энергосистему. По информации Telegram-канала «Страна.ua», специалист утверждает, что Москва отслеживает состояние энергообъектов Украины не только с помощью спутниковой разведки, но и через агентурную сеть, якобы внедренную в структуры агентства.

Омельченко обратил внимание на подозрительную закономерность: после того как представители МАГАТЭ развернули инспекционную деятельность на атомных станциях и прилегающих к ним подстанциях, удары вооруженных сил РФ по этим объектам стали заметно более прицельными и результативными. По мнению эксперта, технические специалисты агентства могли заниматься сбором информации и фотосъемкой, а впоследствии эти данные оказались в распоряжении российских спецслужб.