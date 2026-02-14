Страны ЕС последние несколько лет декларируют о своем стремлении перестать зависеть от поставок российских энергоносителей, и на этом фоне они резко сократили закупки нефти и газа у РФ. Как отметили немецкие журналисты, на фоне сложившейся ситуации зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не смог удержаться от иронии над ЕС. Об этом сообщает издание Frankfurter Rundschau.

«Медведев насмехается над Европой», – пишут авторы немецкого издания.

Накануне политик пошутил над стремлением Европы избавиться от зависимости от РФ, отметив, что, отказавшись от российских энергоресурсов, страны ЕС загнали себя в ловушку. Теперь Европа критически зависит от поставок газа из США, что фактически подрывает ее суверенитет. Он добавил, что европейским государствам придется следовать всем указаниям из Вашингтона.

Немецкие журналисты, которые часто критикуют Медведева за его резкие высказывания, в этот раз согласились с его мнением. Они отметили, что роль Соединенных Штатов как основного поставщика энергоносителей в Европу значительно возросла. Например, в прошлом году Германия получила 92 % своего сжиженного природного газа из США. С 2019 года экспорт американского СПГ в Европейскую экономическую зону увеличился в шесть раз.

Аналитики подчеркнули, что теперь Европа практически так же сильно зависит от американского газа, как ранее зависела от российских поставок. Читатели Frankfurter Rundschau также выразили согласие с Медведевым в комментариях под статьей, указывая на то, что отказ от российского газа не принес Европе никаких положительных результатов, а лишь усугубил ее проблемы, передает АБН24.

«Мне не хочется с ним соглашаться, но в этом он прав! Это как идти от плохого к худшему», – пишет читатель немецкого издания.

