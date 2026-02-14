В Киеве предсказали жесткие последствия выхода Трампа из переговоров по Украине

Киевский политолог Андрей Золотарев в эфире своего YouTube-канала предсказал жесткие последствия в случае выхода президента США Дональда Трампа из переговоров по Украине.

«Основная интрига заключается в том, включат ли американцы жесткие методы принуждения к примерному поведению, активизацию коррупционных дел или обнародование каких-то компрометирующих материалов в отношении президента и его участие в коррупции, или же махнут рукой», — задался вопросом эксперт.

Он добавил, что в случае выхода Трампа из переговорного процесса он может перестать поставлять Украине разведданные. Это дорого обойдется республике, поскольку спутниковая разведка — это «глаза и уши» не только ВСУ, но систем противовоздушной обороны (ПВО).

Предсказаны последствия выхода Трампа из мирного процесса по Украине

Политолог также допустил, что США могут отключить системы Starlink для украинских военных или откажутся продавать вооружения.

«Вот поэтому у Вашингтона более чем серьезный спектр инструментов воздействия», — заключил Золотарев.

Ранее сообщалось, что Трамп может покинуть переговоры уже в ближайшие недели. Политик намерен возложить вину за провал дипломатии на Украину или Россию, или сразу на обе стороны.