Уитакер назвал Китай соперником Штатов

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер назвал Китай экономическим, военным и идеологическим соперником Америки.

«Безусловно, Китай находится на подъеме и станет стратегическим конкурентом Соединенных Штатов в течение следующего столетия. И то, как мы на это отреагируем, скорее всего, определит, где мы окажемся как страна, и будет ли это еще одно столетие Америки и того, что мы можем предложить миру, или же это будет столетие Китая и того, что он может принести миру», – заявил Уитакер в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Постпред США Уитакер заявил о приближении мира на Украине

Уитакер указал на то, что в КНР проводится масштабная милитаризация, у Китая больше кораблей, чем у США.

Ранее «СП» сообщала о том, что американское издание указало на потерю веры стран Европы в США.