Названы участники переговоров в Женеве от США

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие в переговорах с Россией и Украиной в Женеве. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Уиткофф и Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины, сообщил источник», — говорится в сообщении.

Стало известно о достижении понимания по прекращению огня на Украине

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. По его словам, на этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.