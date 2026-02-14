Сербский президент Александр Вучич сомневается, что Украина может уже в 2027 году стать полноправным членом Европейского союза. Он также задал вопрос, о какой территории Украины будет идти речь, если государство все же вступит в ЕС.

Вучич отметил, что возможное вступление Украины в ЕС станет вопросом не только для Венгрии, но и для многих других стран.

“Посмотрим, в каком объеме и каким образом. Поскольку не верю, что она будет полноправным членом, а если станет, то поздравляю людей на Украине. Только поглядим - на какой территории вступят, какова эта территория, что там произойдет”, - заявил Мерц на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом главе Сербии стало непонятно, “кто эту территорию будет защищать” без членства Украины в НАТО, напомнив журналистам о статье 24 договора о Евросоюзе, которая относится к сфере общей политики безопасности и обороны.

