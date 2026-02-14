Стало известно о подрыве доверия Евросоюза к США

Доверие европейских стран к приверженности США общим идеалам уже серьезно подорвано. После состоявшегося форума в Давосе европейские лидеры не питают иллюзий относительно восстановления прежнего уровня трансатлантического партнерства, сообщает американская газета New York Times (NYT).

«Европейское доверие к приверженности США общим ценностям, европейской безопасности и даже территориальной целостности уже пострадали», — отмечает издание.

Издание подчеркивает, что американские официальные лица, по всей видимости, осознали данную ситуацию, и именно этим объясняется отсутствие откровенной иронии в адрес Европы на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Более того, в выступлениях прозвучали слова одобрения в отношении союзников, в особенности Германии.

Ранее Politico писало, что Евросоюзу нужно забыть о своих «иллюзиях» в отношении США и дать отпор Трампу. Издание подчеркивало, что «обещания и заявления Трампа ненадежны, а его презрение к Европе неизменно», поэтому европейские страны должны демонстрировать решимость и большую независимость.