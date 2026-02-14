Зеленский назвал главный компромисс Украины в урегулировании конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью изданию Politico назвал главным компромиссом Украины то, что они «не стали сажать Путина в тюрьму».

© Лента.ру

«Мы пошли на множество компромиссов. Путин и его друзья не в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мир уже пошел», — сказал Зеленский.

Зеленский рассказал о сигналах от США идти на компромиссы

Также украинский лидер подчеркнул, что по поводу идеи с прекращением огня есть много вопросов.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина готова к ряду болезненных уступок ради мира.