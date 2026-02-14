Американский постпред заявил о победах России на Украине

Российские войска ежедневно продвигаются вперед в конфликте на Украине, признал постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. Об этом пишет РИА Новости.
Он выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Знаете, каждый день, очевидно, русские добиваются небольших, постепенных успехов», — подчеркнул Уитакер.
Уитакер опроверг слова Зеленского о стремлении США к завершению конфликта к лету
Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность в победе России в специальной военной операции (СВО).
По мнению главы государства, в основе побед страны лежит единство народов.