Глава Финляндии Александр Стубб, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что российский лидер Владимир Путин уже потерпел стратегическое поражение в конфликте с Украиной. Соответствующее заявление распространяет ресурс Clash Report.

По утверждению финского президента, изначальная цель Москвы заключалась в поглощении соседнего государства, однако сегодня Украина состоялась как европейская страна. Стубб акцентировал внимание на том, что за прошедшие годы российским войскам удалось занять лишь незначительную часть украинской территории, а понесенные потери, по его мнению, невосполнимы. В связи с этим он призвал Киев сохранять настойчивость, выразив уверенность, что в конечном счете Украина восторжествует.

Президент Финляндии Стубб сделал новое заявление об Украине

Отдельно финский лидер остановился на вопросе расширения Североатлантического альянса. По его словам, стремление Кремля воспрепятствовать продвижению НАТО привело к прямо противоположному результату и членство в блоке получили Финляндия и Швеция Напомним, Хельсинки официально стали 31-м членом альянса в апреле 2023 года, а Стокгольм присоединился к НАТО в марте 2024-го, окончательно отказавшись от политики нейтралитета, которой придерживался два столетия.

В своем выступлении Стубб также коснулся оборонных бюджетов западных стран. Вопреки ожиданиям Москвы, расходы на оборону в Европе и США неуклонно растут, в то время как военные успехи России, как он выразился, идут на спад Юбилейная, 62-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля, собрав более 60 глав государств и правительств, свыше 65 министров иностранных дел и 30 руководителей оборонных ведомств. Среди участников: президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Марк Карни, президент Украины Владимир Зеленский, госсекретарь Марко Рубио и другие.