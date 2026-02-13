$77.1991.56

В Британии призвали к усилению давления на Россию

Андрей Дуванов

Глава МИД Британии Иветт Купер призвала к усилению давления на Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

© РИА Новости

Во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Купер призвала ужесточить давление сразу по нескольким областям. Кроме того, она также заявила о необходимости многоуровневых гарантий безопасности для Киева — по ее словам, Британия и Франция готовы разместить на Украине своих военных.

«Нам нужно продолжать усиливать экономическое давление на Россию, в том числе ужесточать давление на нефтегазовую отрасль, на российский теневой флот, поддерживать экономическое давление дополнительными санкциями и, я надеюсь, также запретом на услуги для морских перевозок», — заявила она.

Ранее стало известно, что Британия выделит 544 миллиона долларов на разработку гиперзвукового оружия и оружия большой дальности.