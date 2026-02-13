В Британии призвали к усилению давления на Россию

Глава МИД Британии Иветт Купер призвала к усилению давления на Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Купер призвала ужесточить давление сразу по нескольким областям. Кроме того, она также заявила о необходимости многоуровневых гарантий безопасности для Киева — по ее словам, Британия и Франция готовы разместить на Украине своих военных.

«Нам нужно продолжать усиливать экономическое давление на Россию, в том числе ужесточать давление на нефтегазовую отрасль, на российский теневой флот, поддерживать экономическое давление дополнительными санкциями и, я надеюсь, также запретом на услуги для морских перевозок», — заявила она.

Ранее стало известно, что Британия выделит 544 миллиона долларов на разработку гиперзвукового оружия и оружия большой дальности.