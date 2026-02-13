Макрон заявил о невозможности мира на Украине без одного условия

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мир на Украине невозможен без участия европейцев за столом переговоров.

Об этом пишет РИА Новости.

«Европейцам придется согласиться на любую возможную сделку, потому что они будут неотъемлемой частью любых гарантий безопасности, любого пакета мер по обеспечению экономического благополучия, любого смягчения санкций, любых решений о европейском будущем Украины, без европейцев мира не будет», — подчеркнул он. Политик добавил, что переговоры без европейцев не приведут к миру.

По словам Макрона, Европа должна быть включена в любой будущий канал коммуникаций между Россией, Украиной и Соединенных Штатов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета санкций против России и призвала Евросоюз оперативно утвердить его. 20-й пакет санкций, по словам фон дер Ляйен, затронет энергетику, финансовые услуги и торговлю.