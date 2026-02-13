Макрон запутался в количестве пакетов антироссийских санкций

Президент Франции Эммануэль Макрон ошибся в количестве антироссийских санкций во время своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время своей речи на конференции Макрон заявил, что Евросоюз принял уже двадцать пакетов санкций против России. На самом деле приняты были только 19 пакетов — двадцатый находится в стадии согласования.

Помимо этого Макрон добавил, что Евросоюз перестроил свою экономическую систему, чтобы уменьшить зависимость от России. Он также призвал страны альянса оказать давление на энергетический и финансовый секторы России в рамках нового пакета ограничительных мер.

«Мы должны продолжать борьбу с российской военной экономикой. Мы в ЕС готовим 20-й пакет санкций, который ориентирован на энергетический и финансовый секторы. И мы должны продолжать более жестко наносить удары по российскому теневому флоту», — заявил он.

Ранее Макрон заявил о необходимости участия Европы в переговорах по Украине.