Макрон запутался в количестве пакетов антироссийских санкций

Андрей Дуванов

Президент Франции Эммануэль Макрон ошибся в количестве антироссийских санкций во время своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

© Global Look Press

Во время своей речи на конференции Макрон заявил, что Евросоюз принял уже двадцать пакетов санкций против России. На самом деле приняты были только 19 пакетов — двадцатый находится в стадии согласования.

Помимо этого Макрон добавил, что Евросоюз перестроил свою экономическую систему, чтобы уменьшить зависимость от России. Он также призвал страны альянса оказать давление на энергетический и финансовый секторы России в рамках нового пакета ограничительных мер.

«Мы должны продолжать борьбу с российской военной экономикой. Мы в ЕС готовим 20-й пакет санкций, который ориентирован на энергетический и финансовый секторы. И мы должны продолжать более жестко наносить удары по российскому теневому флоту», — заявил он.

Ранее Макрон заявил о необходимости участия Европы в переговорах по Украине.