Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на Мюнхенской конференции безопасности связал ситуацию на Украине и Тайвань.

© Global look

Его слова приводит ТСН.

«Если мы предадим Украину, тогда Тайвань тоже окажется под угрозой», — подчеркнул политик.

Сенатор отметил, что традиционные санкционные меры не продемонстрировали ожидаемую эффективность, поэтому он уже представил американской администрации рекомендации по изменению стратегии влияния.

Грэм вновь призвал дать Киеву ракеты Tomahawk, чтобы наносить удары по российским объектам военной инфраструктуры. По его мнению, предоставление мощного оружия большой дальности может кардинально изменить баланс сил в конфликте.

Член Конгресса также хочет принять закон, позволяющий президенту США Дональду Трампу вводить тарифы на любую страну, которая покупает российскую энергию или ведет бизнес с Россией.

3 февраля Грэм уже призывал Трампа передать Украине крылатые ракеты «Томагавк» для того, чтобы переломить ход конфликта.