Европейские чиновники начали переживать из-за Рубио

Европейские дипломаты пребывают в тревожном ожидании предстоящего выступления американского госсекретаря Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, надеясь на прояснение позиции американского президента Дональда Трампа относительно давних союзников США.

Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

«Европейские чиновники нервно ожидают выступления [Рубио], чтобы понять взгляды президента Дональда Трампа на исторических союзников США», — отмечает издание.

Сенатор Демократической партии США Питер Уэлч в беседе с корреспондентом газеты акцентировал внимание на том, что «наихудшие опасения» американских союзников, в особенности европейских, оправдались: «они оказались брошены на произвол судьбы».

Ранее Рубио проигнорировал встречу по Украине с европейскими лидерами в Мюнхене. У госсекретаря была запланирована встреча с представителями Еврокомиссии, Германии, Польши и Финляндии. Причиной изменений был указан плотный график. Один из чиновников ЕС назвал отмену встречи «безумием».