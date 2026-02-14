Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети Х президента Финляндии Александра Стубба за слова о якобы победе Украины.

«Психическое расстройство под названием "Украина побеждает" распространяется в Мюнхене так же быстро, как вспышка диареи в украинском парламенте. У финского Стубба тоже наблюдается тяжелый случай вербальной диареи», — заявил Боуз.

Президент Финляндии объявил, что Путин «проиграл» на Украине

Ранее Стубб заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что российский лидер Владимир Путин якобы «стратегически уже проиграл» в конфликте на Украине. По его словам, Путин планировал «сделать Украину частью России», однако она уже стала европейской страной. Он добавил, что в последние годы ВС РФ удалось занять «лишь малую часть украинской территории».