Пашинян пожаловался на потери из-за сотрудничества с Россией

Страна, у которой дружественные отношения и с Москвой, и с Ереваном, могла бы выкупить право России на концессионное управление железными дорогами Армении. Об этом заявил премьер-министр этой постсоветской республики Никол Пашинян. Его процитировало Armenpress.

© Lenta.ru

Он посетовал на то, что у России сейчас напряженные отношения с рядом государств, а для Армении это оборачивается потерями стратегических позиций и конкурентных преимуществ. Решением проблемы, по мнению Пашиняна, стала бы продажа Россией ее прав на управление концессией Казахстану, ОАЭ или Катару.

В январе Ереван обратился к Москве с вопросом о восстановлении железной дороги между Турцией и Азербайджаном, между которыми пролегает территория Армении.

В декабре прошлого года Пашинян также просил Россию заняться восстановлением участков железной дороги, ведущих в Азербайджан и Турцию.