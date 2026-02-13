Глава МИД Украины высказался об исторических лекциях на переговорах

Глава МИД Украины Андрей Сибига понадеялся на отсутствие исторических лекций на переговорах по мирному урегулированию. Его слова приводит «Новини.Live».

© Global look

«В следующем раунде переговоров мы надеемся, что не получим дополнительных исторических лекций, пришло время действий, поступков и решительных шагов», — подчеркнул министр.

Он также заявил, что по мирному урегулированию на Украине остаются три вопроса, которые должны решаться на уровне лидеров. По его словам, участие американской стороны в переговорном процессе открывает возможность ускорить мирные усилия.