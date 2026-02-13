Президент США Дональд Трамп выступил с обещанием по Венесуэле. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время общения с журналистами у Белого дома он заявил, что посетит Венесуэлу с личным визитом. Какие-либо сроки поездки Трамп не озвучил.

«Я совершу визит в Венесуэлу, мы пока не решили (когда она состоится — прим. ред.)», — заявил он.

Ранее свергнутый президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил своему сыну, что власти его страны придерживаются верной тактики. В данный момент Мадуро находится в американской тюрьме — в США ему предъявили обвинения.