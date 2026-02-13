Дипломатическая пощечина: Рубио отказался обсуждать с европейцами Украину

Государственный секретарь США Марко Рубио в последний момент отменил запланированные переговоры с ключевыми лидерами Евросоюза в рамках Мюнхенской конференции по безопасности по Украине. Как сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники в американской администрации, официальной причиной демарша назван «плотный график» главы Госдепартамента. Однако в европейских столицах этот шаг восприняли как осознанную попытку Вашингтона отстранить союзников от процесса принятия решений по украинскому урегулированию.

В публикации отмечается, что Рубио должен был встретиться в пятницу днем с главами Германии, Польши, Финляндии и председателем Еврокомиссии. Отказ от диалога на столь высоком уровне вызвал серьезные опасения в Брюсселе.

«Госсекретарь США Марко Рубио пропустил встречу с европейскими лидерами по вопросу войны на Украине, что, как считают в европейских столицах, свидетельствует об ослаблении интереса Вашингтона к вовлечению их в усилия по урегулированию конфликта», — говорится в материале СМИ.

По мнению европейских дипломатов, администрация Дональда Трампа всё более явно демонстрирует намерение решать судьбу Киева за спиной своих трансатлантических партнеров.

Рубио заявил, что соглашение по гарантиям безопасности для Украины достигнуто

Ранее стало известно, что очередной раунд трехсторонних переговоров в формате Россия — США — Украина перенесен в Женеву, а российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.