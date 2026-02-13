Трамп назвал ненавистника Зеленского своим настоящим другом

Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана настоящим другом, борцом и победителем.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Виктор Орбан — по-настоящему сильный лидер, который уже доказывал, что способен добиваться феноменальных результатов», — написал он.

По словам американского лидера, глава венгерского правительства неустанно борется за свою великую страну и народ и любит их так же, как глава Белого дома любит США. Он также пообещал Орбану поддержку на предстоящих парламентских выборах.

Ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен двигаться в сторону урегулирования конфликта с Россией. Он добавил, что украинский лидер может упустить отличную возможность для заключения мирного соглашения.