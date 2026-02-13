В США оценили решение России отправить на переговоры Мединского

Бывший посол США в России Майкл Макфол критически высказался об участии помощника российского лидера Владимира Мединского в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Женеве.

Его слова передает украинское агентство УНИАН.

«Я был разочарован услышать это. На мой взгляд, господин Мединский — несерьезный переговорщик», — заявил он.

По мнению Макфола, в ходе переговоров с его участием сторонам якобы не удалось добиться существенного прогресса.

В то же время на переговорах России и Украины в Стамбуле, где российскую делегацию возглавлял Мединский, стороны договорились о проведении масштабного обмена военнопленными по формуле «1000 на 1000».

Также Макфол призвал Соединенные Штаты увеличить давление на Россию.

«Больше оружия Украине и больше санкций против России», — сказал дипломат.

«Заклятый враг» Трампа высказался за диалог с Россией

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве.