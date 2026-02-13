NYT: США ради уступок по Донбассу усилили давление на Украину

Украина перед новым раундом переговоров столкнулась с растущим давлением со стороны США. По словам украинских официальных лиц, команда Дональда Трампа настаивает на ускорении процесса и требует шагов навстречу Москве, рассчитывая завершить конфликт к началу лета.

В Киеве признают: приходится лавировать между ожиданиями Вашингтона и «красными линиями» по территориям. Как отметил обозреватель The New York Times, Владимир Зеленский дал понять, что Соединенные Штаты оказывают более жесткое давление именно на Украину, а не на Россию. При этом он подчеркнул, что для Киева критически важно сохранить вовлеченность Вашингтона в переговорный процесс.

«Конечно, для нас желательно, чтобы американцы не уходили», — сказал Зеленский о мирных переговорах.

По его словам, стремление Белого дома добиться результата к июню связано с внутренней политикой США: по мере приближения промежуточных выборов в конгресс внимание администрации может сместиться на внутреннюю повестку. Он добавил, что в рамках установленного Вашингтоном графика «вероятно, будет оказывать давление на партии в соответствии с этим графиком».

Отдельный источник напряжения — вопрос выборов. Депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин заявил, что американская сторона во время консультаций в ОАЭ поднимала тему проведения президентских выборов до 15 мая 2026 года и дала понять, что в противном случае может выйти из переговорного процесса.

Ключевой же спор касается территорий.

По словам Зеленского, Москва добивается передачи всего Донбасса. Он также сообщил, что США предлагали вариант частичного выхода Украины из подконтрольной части региона с созданием там «свободной экономической зоны». Однако, как отметил Зеленский, «ни Украина, ни Россия никогда не были воодушевлены этой идеей».

Следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российскую делегацию вновь возглавит помощник президента Владимир Мединский. Как пояснил «Газете.Ru» депутат Госдумы Алексей Чепа, это связано с тем, какие именно темы планируется обсуждать на текущем этапе.

«Это связано с группой вопросов, которую планируется обсуждать на этом этапе переговоров. Есть группа вопросов, которые обсуждают военные, есть группы вопросов, которые обсуждают юристы, гражданские, там все что угодно, разные [темы]», — подчеркнул он.

Изначально площадкой для встречи рассматривались другие города. По данным Politico, обсуждались Абу-Даби и Майами, а Владимир Зеленский ранее заявлял, что переговоры могут пройти в США. В итоге формат был изменен.

Как заявил «Газете.Ru» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, перенос из Абу-Даби в Женеву мог произойти по инициативе Киева.

«Мне кажется, все-таки инициатором разных городов являются, я могу ошибаться, украинцы, они никак не могут найти место благоприятное», — отметил он.

Сенатор допустил, что решение могло быть связано с тем, что ОАЭ выдали России обвиняемого в покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, после чего украинская сторона могла настоять на смене площадки.

Несколько недель назад президент США Дональд Трамп заявил о значительном продвижении в переговорах по украинскому урегулированию. Во время заседания своего кабинета он подчеркнул: «Что касается России и Украины, у нас большой прогресс».

При этом американский журнал Atlantic обратил внимание, что в ближайшее время фокус Трампа может сместиться на внутреннюю повестку и предвыборную кампанию. Издание допускает, что на этом фоне тема Украины рискует утратить для него прежний приоритет, а Вашингтон — пересмотреть степень участия в переговорном процессе.

«В ближайшие недели, когда предвыборная кампания [в США] будет занимать все больше внимания Трампа, он может решить, что переговоры (по Украине. — ред.) стали для него политически проигрышными. Тогда он может выйти из них, возложив вину за провал дипломатии на упертость одной или обеих конфликтующих сторон», — отметили журналисты Atlantic.

По информации Politico, Соединенные Штаты не планируют предоставлять Украине гарантии безопасности до согласования Москвой и Киевом соглашения о прекращении огня. Один из источников издания подчеркнул, что речь не идет о попытке давления на украинскую сторону, и отметил, что Трамп стремится «уладить и закрепить множество вопросов, прежде чем подписывать соглашение».