Нижняя палата польского парламента (Сейм) приняла беспрецедентный закон, полностью освобождающий от уголовной ответственности граждан страны, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины. Как сообщает «Польское радио», решение было принято практически единогласно: 406 депутатов проголосовали «за», и лишь четверо, включая представителей «Конфедерации польской короны» Гжегожа Брауна, выступили против.

Новые нормы устанавливают тотальную абольцию для лиц, воюющих против России, и амнистию для тех, кто уже успел получить приговор. Ранее служба в иностранной армии без разрешения Министерства обороны Польши каралась тюремным заключением на срок до пяти лет, однако теперь Варшава фактически узаконила участие своих граждан в конфликте.

«Благодаря этому закону добровольцам из Польши, уехавшим воевать на стороне Украины, прощаются и предаются забвению преступления и проступки, заключающиеся в поступлении на службу в иностранную армию», — цитирует текст документа общественное радио Польши.

Действие закона имеет обратную силу и охватывает огромный временной промежуток, легализуя деятельность наемников с момента начала первых столкновений на востоке Украины.

«Период амнистии и абольции начинается с 6 апреля 2014 года. Именно тогда в Донбассе вспыхнули бои», — отмечает национальный вещатель.

Документ, который теперь направляется в Сенат, также снимает ответственность за вербовку польских граждан и иностранцев, находящихся на территории республики, в ряды ВСУ. Точное количество поляков, воюющих в зоне конфликта остается засекреченным.