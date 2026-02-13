Мерц заявил, что Германия навсегда отказалась от роли гегемона в Европе

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна «усвоила исторический урок». Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности Мерц заявил, что его страна навсегда отказалась от роли гегемона в Европе, а также политики «великодержавности». Он уточнил, что теперь Берлин выстраивает отношения с другими странами на основе партнерства, а не «фантазий о величии».

«Партнерское лидерство? Да. Фантазии о гегемонии? Нет. Мы, немцы, никогда больше не будем идти в одиночку. Это неизменный урок нашей истории», — заявил он.

Ранее Мерц заявил, что основанного на праве и правилах мирового порядка больше нет.