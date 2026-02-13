Франция призвала Европу готовиться к конфликту высокой интенсивности

Страны Евросоюза (ЕС) должны готовиться к конфликту высокой интенсивности.

С таким заявлением в эфире Euronews выступила министр обороны Франции Катрин Вотрен.

«Лучший способ избежать такого конфликта заключается в том, чтобы подготовиться к конфликту такого типа», — подчеркнула глава оборонного ведомства.

Ранее немецкий политолог и председатель Евразийского общества в Берлине Александр Рар заявил, что Европа готова пойти на раздел Украины, но конфликт с Россией продолжится.