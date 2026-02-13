Польский премьер Дональд Туск анонсировал встречу лидеров «коалиции желающих» в Мюнхене по Украине.

© Global look

«Будет встреча «коалиции желающих» по ситуации на Украине... Будем разговаривать о последних американо-российских и украинско-российских переговорах и о перспективах прекращения огня и наступления мира», — цитирует его ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что европейцев не будет на переговорах по Украине в Женеве.