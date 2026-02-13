Китай оценил мирные переговоры по Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И прокомментировал ход переговоров по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Эта тема была поднята во время встречи Вана И с главой МИД Украины Андреем Сибигой, которая состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По словам министра, прогресс по урегулированию конфликта на Украине вызывает в Пекине «удовлетворение».

«Недавний интенсивный прогресс в различных диалогах, касающихся украинского кризиса, вызывает удовлетворение», — заявил китайский министр.

Ранее Сибига заявил, что провел встречу с Ваном И. Он также добавил, что Китай может играть важную роль для «справедливого» завершения конфликта на Украине.