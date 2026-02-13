Мерц допустил возможность контактов с Россией по Украине, но с оговоркой

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не возражает против диалога с Россией по украинскому урегулированию, но при этом считает, что Москва пока не готова к содержательным переговорам.

Об этом пишет «Интерфакс».

«Если имеет смысл разговаривать, мы желаем разговаривать. Но, как вы видите в случае с участием американской стороны: Россия еще не желает говорить серьезно», — подчеркнул Мерц во время Мюнхенской конференции по безопасности.

По мнению канцлера, предпосылкой для начала реальных переговоров могло бы стать усиление экономических проблем в России. Однако, несмотря на внешнее давление, отметил политик, ощутимых трудностей в российской экономике пока не наблюдается.

15 января Мерц подчеркнул, что Россия остается «значимым европейским соседом». Он выразил оптимизм относительно возможности достижения сбалансированных отношений между Европейским Союзом и Москвой в будущем.