Если президент США Дональд Трамп в самом деле выйдет из мирного процесса, на деле это будет означать окончание переговоров России и Украины по урегулированию военного конфликта и последующую эскалацию боевых действий.

Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлев.

— Трудно сказать, выйдет ли в итоге Трамп из урегулирования. Президент вложил слишком много в этот переговорный процесс, и выйти из него без имиджевых потерь будет сложно. А Трамп все же — это человек имиджа, — передает слова специалиста Lenta.ru.

По данным СМИ, Дональд Трамп в ближайшие недели будет уделять все больше внимания предвыборной кампании в Америке, из-за чего вопрос урегулирования конфликта на Украине отойдет на второй план.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров считает, что первоначальный мирный план президент США сильно изменили из-за влияния Украины и Европейского союза. Объединение в свою очередь готовит несколько вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении с России.

Трамп выходит из переговоров: способ давления на Москву или провал американской дипломатии

Сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский, возможно, готов отказаться от восточной части Донецкой Народной Республики. Киев, как сообщалось, рассматривал возможность вынесения вопроса о территориальных уступках Москве на референдум.