Украина нанесла удар по обороноспособности Польши

Министр финансов Польши Анджей Доманьский раскритиковал запрет на экспорт металлолома из Украины — по его словам, это решение создает трудности для Варшавы. Об этом он рассказал в интервью Business Insider Polska.

Напомним, что власти Украины ввели политику нулевых квот на экспорт металлолома с 1 января 2026 года. Как рассказал Доманьский, это напрямую влияет на доступность этого сырья в Польше, а также создает проблемы для металлургии и оборонной промышленности.

При этом министр подчеркнул, что Польша стремится решить эти проблемы. По его словам, экспорт украинского металлолома является важной частью обороноспособности Польши, а политика Евросоюза в области металлургии является малоэффективной.

«Польше необходима сталелитейная промышленность как ключевой элемент в усилении нашей обороноспособности. Я считаю, что Европа совершила серьезную ошибку, допустив деиндустриализацию и снижение производственных мощностей», — заявил Доманьский.

Польшу назвали слугой Украины

Ранее в Польше заявили, что страны НАТО подписали соглашения о военном сотрудничестве.