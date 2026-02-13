Постепенно все большое количество граждан Польши выступают за так называемый «Полексит» — немедленный выход республики из состава Европейского союза. Уже к началу 2026 года около четверти поляков считают, что страна обменяла свой суверенитет на роль «бесправного экономического придатка» объединения. Об этом сообщило издание Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).

По данным журналистов, за 20 лет в Евросоюзе Варшава так и не стала равным партнером, превратившись в сырьевую базу для более сильных соседей. Портал отметил, что немецкие компании вложили в Польшу с 2004 года более 310 миллиардов долларов, причем условия инвестирования часто были более выгодны для самих немецких фирм, чем для Польши. Местные политики также тоже все чаще открыто критикуют Брюссель.

— «Полексит» — это не фейкньюз, это защита от либеральной социальной инженерии, — заявил представитель партии «Конфедерация» Гжегож Браун.

Польские депутаты ранее обвинили премьер-министра страны Дональда Туска в переписывании истории из-за ошибки в дате основания польского государства во время новогоднего обращения.