Пока вы не уснули: решение ЦБ по ключевой ставке и заявление Литвы о давлении на РФ

ЦБ принял решение по ключевой ставке

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,50% годовых. Это следует из информации, опубликованной на сайте регулятора.

ЦБ подчеркнул, что экономика возвращается к траектории сбалансированного роста. Согласно базовому сценарию, средняя ключевая ставка будет находиться в диапазоне 13,5–14,5% годовых в 2026 году. Это означает поддержание жестких денежно-кредитных условий.

Глава МИД Литвы объяснил, чего не хватает ЕС для давления на Россию

Европе не хватает ядерного и дальнобойного высокоточного оружия, чтобы оказать давление на Россию. Такое мнение высказал глава МИД Литвы Кястутис Будрис, слова которого приводит газета «Известия».

По мнению литовского дипломата, сейчас в политических кругах Европы тема ядерного сдерживания табуирована, и нет ясности, смогут ли ядерные арсеналы Франции и Британии стать полноценной заменой ядерному зонтику США.

У границы России началась паника из-за ЧП в Финском заливе

© Omar FabaZumaTACC

Финский залив в 2026 году может столкнуться с крупнейшим обледенением за последние 10 лет, пишет Helsingin Sanomat.

Ледяная зима быстро наступает, особенно в Финском заливе, где в первых числах февраля льда уже больше, чем за последние 10 лет, поделились подробностями авторы публикации.

Умер историк и писатель Рой Медведев

На 101 году жизни умер российский историк и писатель Рой Медведев.

По ее словам, вероятной причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Раскрыта причина отставки мэра Липецка: недвижимость на 100 млн

Стала известна возможная причина внезапной отставки мэра Липецка Романа Ченцова. По данным Mash, у чиновника нашли недвижимость на 100 миллионов рублей, что вызвало вопросы у прокуратуры.

За последние пять лет официальный доход Ченцова и его семьи составил около 20 миллионов рублей. При этом он обзавелся трехэтажным коттеджем площадью 300 квадратов в элитном поселке Кулешовка под Липецком, а также пятью квартирами в Воронеже. Участок под строительство появился у будущего мэра за год до назначения на должность. Стоимость усадьбы оценивают примерно в 50 миллионов рублей.

Windows начнет блокировать программы

Корпорация Microsoft анонсировала систему разрешений для приложений в Windows 11. На это обратило внимание издание Windows Latest.

В компании назвали новую систему «базовым режимом безопасности». В операционной системе (ОС) будут работать без ограничений только те программы и сервисы, которые имеют надлежащую цифровую подпись. Например, драйверы или фирменные утилиты. Неподписанное программное обеспечение (ПО) и плохо проверенные программы будут должны получить разрешения от пользователя.

Адвокат Лурье ответила на вопрос о новых исках против Долиной

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявила, что судебный процесс, касавшийся принадлежавшей певице Ларисе Долиной квартиры, завершен. Юрист рассказала «Аргументам и фактам», что адвокаты Лурье пока не предпринимают ничего нового, но некая новая информация может появиться «дней через десять».

Свириденко сообщила, что Лурье больше не подавала никаких исков к Долиной. Юрист подчеркнула, что наступила «пауза».

На комете 3I/ATLAS обнаружены признаки жизни

Космический телескоп NASA SPHEREx обнаружил органические молекулы на межзвездной комете 3I/ATLAS, которая в декабре 2025 года пролетала мимо Земли. Об этом сообщает livescience.com

Среди найденных молекул — метанол, цианид и метан, важные для биологических процессов. Однако эти вещества могут быть результатом небиологических процессов. Комета стала третьей известной межзвездной, и ее происхождение остается предметом спекуляций. Она нагревается при приближении к звездам, что приводит к сублимации льда и выбросу газов.

«Устал от молодой жены»: друг Усольцева заявил, что тот мог избавиться от супруги

© КГКУ "Спасатель"

Семья Усольцевых пропала в Красноярском крае почти пять месяцев назад. Но эта история продолжает обрастать большим количеством домыслов и предположений. Медик Валентин Дегтярев, знакомый отца семейства Сергея, полагает, что обстановка в доме была очень напряженной. Он изучил материалы дела и встретился с пасынком Ирины Усольцевой Данилом Баталовым.

Дегтярев не исключает версии убийства кого-то из членов семьи — как Сергеем, так и Ириной. По мнению медика, эта история похожа на бытовые конфликты, которые часто заканчиваются трагедией.

В МОК объяснили отсутствие санкций к соревнующемуся в шлеме с российским флагом итальянцу

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри объяснила отсутствие санкций к итальянскому сноубордисту Роланду Фишналлеру за нанесение на шлем российского флага. Об этом сообщает ТАСС.

По словам функционера, спортсмен ничего не нарушил.

