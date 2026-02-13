Раскрыто кодовое имя девушек от Эпштейна для пропуска в Букингемский дворец

Экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор приглашал в Букингемский дворец группу молодых женщин от американского финансиста Джеффри Эпштейна и приказывал своим помощникам впускать их, называя посетительниц «Миссис Виндзор». Об этом сообщило издание The Sun со ссылкой на источники.

— Миссис Виндзор скоро прибудет, пожалуйста, впустите ее и покажите ей, на что она способна, — говорил Эндрю лакеям.

По информации издания, такие зашифрованные просьбы члена королевской семьи озвучивались на протяжении нескольких лет. Уточняется, что эти события «приводили в отчаяние» персонал, поскольку они были вынуждены пропускать его посетителей практически без допуска к секретной информации.

— Бывший премьер-министр Гордон Браун заявил, что в Великобританию прибыло 90 рейсов «Лолита-экспресса» Эпштейна, доставивших девушек со всего мира. Он назвал это «безусловно, самым крупным скандалом из всех», — сказано в материале.

Ранее сторонники республиканского строя провели акцию протеста у Букингемского дворца, требуя от британской королевской семьи раскрыть полную информацию о связях с Эпштейном. Во время демонстрации активисты развернули плакат с обращением к королю Великобритании Карлу III с вопросом: «Карл, что ты скрываешь?».