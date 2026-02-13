Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 13 февраля, прибывал в Германию для участия в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности. Как сообщает Kp.ru, официальные лица ФРГ не стали встречать главу киевского режима.

На кадрах, опубликованных украинскими СМИ, Зеленский спустился по трапу самолета и подошел к трем мужчинам, похожим на сотрудников посольства и сопровождающих лиц. Однако никто из представителей властей Германии или официальной встречающей делегации в аэропорт не явился, уточняется в публикации.

В декабре главный мышелов Соединенного Королевства кот Ларри снова сбежал из резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера в тот момент, когда туда прибыл Владимир Зеленский.

Аналогичная ситуация произошла в октябре 2024 года, когда Ларри убежал из офиса британского премьера, когда туда вошел украинский президент. Тогда оба политика посмеялись над произошедшим. Что такое поведение животного может говорить о человеке и чем оно объясняется, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами.