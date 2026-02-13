«Разногласия растут»: эксперт указал на серьезную проблему в ЕС

Единство Евросоюза существует только в вопросе финансовой поддержки Украины, остальные же проблемы вызывают острые споры и «разногласия растут». Об этом заявил News.ru немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, в Евросоюзе отсутствует единство мнений по вопросу автономии от США, не утихают споры о миграции, так как восточноевропейские страны отказываются принимать новых беженцев, предметом для острых дискуссий стали дальнейшие закупки российского газа.

«Разногласия внутри Евросоюза растут, это бесспорно. Единство членов объединения существует сегодня только по вопросу дальнейшей помощи Украине, но и тут в основном консенсус построен на том, что за Киев чуть ли не целиком готова платить Германия», — пояснил Рар.

Немецкий политолог отметил, что проблемой стало и желание Франции сделать общую казну, из которой оплачивались бы в том числе и долги государств. Однако немцы выступили против, понимая, что раскошеливаться придется им, констатировал Александр Рар.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы. По ее словам, «с помощью военной помощи Украина сможет твердо противостоять России» и ей не придется возвращать кредит до тех пор, пока Москва «не выплатит репарации».